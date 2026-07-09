O presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves (MG), anunciou que não será candidato à Presidência da República nas eleições de outubro. Segundo ele, o partido não terá um representante na corrida ao Planalto em 2026.

O PSDB cogitou lançar Aécio para a Presidência após o desgaste da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela revelação de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em que ele pediu dinheiro para um filme sobre seu pai.

A disputa de 2014 foi o último momento de grande destaque político de Aécio, quando acabou o segundo turno com 48,36% dos votos, contra 51,64% de Dilma Rousseff (PT), que foi reeleita. Posteriormente ele foi alvejado por denúncias em desdobramentos da Operação Lava Jato, junto com os principais líderes do seu partido, que começou a minguar desde então.