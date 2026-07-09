São Paulo registrou, em junho, a cesta básica mais cara entre as 27 capitais brasileiras pesquisadas, com custo médio de R$ 965,47, após alta de 1,39% em relação a maio. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Dieese em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No acumulado de 12 meses, o valor da cesta na capital paulista subiu 9,37%. Em 2026, a alta já soma 14,13%.

Entre os produtos que mais pressionaram os preços em São Paulo no último mês estão o feijão carioca (12,05%), a batata (7,47%) e a carne bovina de primeira (1,70%). Também registraram aumento o arroz, a farinha de trigo e a manteiga. Já café, açúcar, óleo de soja, banana, tomate e pão francês ficaram mais baratos, enquanto o leite manteve estabilidade.