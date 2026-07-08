Entrevista foi dada ao lado de outro brasileiro -Thiago Scuro, que é CEO do clube desde julho de 2023.

O ex-técnico do Flamengo começou a entrevista com algumas palavras em francês. Ele disse que em breve quer conversar com os jornalistas no idioma local.

Filipe Luís deu a primeira entrevista coletiva como treinador do Monaco, que disputa o Campeonato Francês, e disse que escolher o clube "foi fácil".

"Foi uma decisão fácil [escolher o Monaco]. Primeiramente porque desde o momento que o Monaco me chamou a sensação foi incrível. E eles realmente me queriam. Eu senti isso. O Monaco realmente queria que eu estivesse aqui, queria minhas ideias. Houve uma conexão com o projeto, que é muito organizado. Nossas ideias combinam. O jeito que o clube trabalha mexe com meu coração. E eu estou muito feliz de estar aqui", disse Filipe Luís.

Questionado sobre a Copa do Mundo, Filipe Luís disse que está torcendo pela Espanha após a saída da seleção brasileira. O técnico também elogiou a seleção francesa.

"Eu gosto muito da Espanha porque eu morei lá por 13 anos, mas o que eu tenho visto na Copa é que a França está jogando em outro nível. O ataque da França… Os jogadores que a França tem no ataque… É uma seleção especial. Mas o futebol é sempre difícil e sempre causa surpresas. Eu diria que agora estou torcendo para a Espanha", afirma o treinador.