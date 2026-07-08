Filipe Luís explica escolha por Monaco e vê França em outro nível
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Filipe Luís deu a primeira entrevista coletiva como treinador do Monaco, que disputa o Campeonato Francês, e disse que escolher o clube "foi fácil".
O ex-técnico do Flamengo começou a entrevista com algumas palavras em francês. Ele disse que em breve quer conversar com os jornalistas no idioma local.
Entrevista foi dada ao lado de outro brasileiro -Thiago Scuro, que é CEO do clube desde julho de 2023.
"Foi uma decisão fácil [escolher o Monaco]. Primeiramente porque desde o momento que o Monaco me chamou a sensação foi incrível. E eles realmente me queriam. Eu senti isso. O Monaco realmente queria que eu estivesse aqui, queria minhas ideias. Houve uma conexão com o projeto, que é muito organizado. Nossas ideias combinam. O jeito que o clube trabalha mexe com meu coração. E eu estou muito feliz de estar aqui", disse Filipe Luís.
Questionado sobre a Copa do Mundo, Filipe Luís disse que está torcendo pela Espanha após a saída da seleção brasileira. O técnico também elogiou a seleção francesa.
"Eu gosto muito da Espanha porque eu morei lá por 13 anos, mas o que eu tenho visto na Copa é que a França está jogando em outro nível. O ataque da França… Os jogadores que a França tem no ataque… É uma seleção especial. Mas o futebol é sempre difícil e sempre causa surpresas. Eu diria que agora estou torcendo para a Espanha", afirma o treinador.
Imprensa francesa destacou participação de Filipe Luís no primeiro treinamento. O jornal L'Équipe se ressaltou a boa forma do treinador.
"Filipe Luís e o Monaco iniciaram oficialmente a pré-temporada na manhã de quarta-feira, com 33 jogadores. Falando com o elenco em inglês, o ex-jogador da seleção brasileira, cuja forma física remete aos tempos de atleta, buscou imediatamente energizar a equipe, chegando a participar dos exercícios e, por vezes, ficando sem fôlego", disse L'Équipe.
Monaco é o segundo time profissional da carreira de Filipe Luís. Antes, ele atuou como treinador no Flamengo, primeiro no sub-17, entre junho e setembro de 2024, quando assumiu a equipe principal, onde ficou até março de 2026, tendo sido campeão da Copa do Brasil em 2024, do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores em 2025.