Argentina e Marrocos repetem 2022 e desafiam Europa na Copa
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Sem o Brasil, as seleções de Argentina e Marrocos são as únicas que podem evitar que o título da Copa do Mundo vá para a Europa em 2026.
Argentina e Marrocos são os únicos países não europeus nas quartas de final da Copa do Mundo. França, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Noruega e Suíça representam o Velho Continente nesta fase da competição em 2026.
O caso é muito parecido com o de 2022. Naquele ano, no entanto, Argentina e Marrocos tinham a companhia do Brasil, que acabou eliminado pela Croácia.
Diversas seleções de fora da Europa foram eliminadas nas oitavas de final em 2026. Brasil, Paraguai, Canadá, Estados Unidos, México, Egito e Colômbia caíram para Noruega, França, Marrocos, Bélgica, Inglaterra, Argentina e Suíça, respectivamente.
Apesar de poucos remanescentes, a Copa pode ter uma final sem europeus. Para isso, basta que Marrocos passe pela França e depois elimine Bélgica ou Espanha na semifinal, e que a Argentina tire a Suíça e bata Inglaterra ou Noruega na sequência.
A caminhada começa nesta quinta-feira (09). Às 17h (de Brasília), Marrocos encara a França, em Boston. No sábado, a Argentina duela contra a Suíça, às 22h, em Kansas City.
Busca pelo tetra e sonho com a taça inédita
A Argentina sonha com sua quarta conquista de Copa do Mundo. Campeã em 1978, 1986 e 2022, a seleção busca dar a despedida "perfeita" para Messi dos Mundiais com mais um título.
Os Hermanos ainda buscam um feito que não acontece desde 1962. Daquele ano em diante, nenhuma seleção conseguiu conquistar duas Copas consecutivas -o Brasil foi bi em 1958 e 1962.
Marrocos sonha com um título inédito para si e para o continente africano. A seleção já é detentora da melhor campanha da história de uma seleção do continente com a disputa da semifinal de 2022 -foi 4ª colocada naquele ano. Agora, sonha com voos mais altos.
Quartas de final da Copa
- 9/7 - França x Marrocos - 17h
- 10/7 - Espanha x Bélgica - 16h
- 11/7 - Inglaterra x Noruega - 18h
- 11/7 - Argentina x Suíça - 22h
Campanhas em 2026
Argentina
Argentina 3 x 0 Argélia - Fase de grupos
Argentina 2 x 0 Áustria - Fase de grupos
Argentina 3 x 1 Jordânia - Fase de grupos
Argentina 3 x 2 Cabo Verde - Segunda fase
Argentina 3 x 2 Egito - Oitavas de final
Marrocos
Marrocos 1 x 1 Brasil - Fase de grupos
Marrocos 1 x 0 Escócia - Fase de grupos
Marrocos 4 x 2 Haiti - Fase de grupos
Marrocos 1 (3) x (2) 1 Holanda - Segunda fase
Marrocos 3 x 0 Canadá - Oitavas de final