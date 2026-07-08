A Casa Branca voltou a afirmar, nesta quarta-feira (8), sem apresentar evidências, que o árbitro brasileiro Raphael Claus é um profissional "suspeito" e que ele analisou de forma equivocado lance que gerou a expulsão do americano Folarin Balogun na partida contra a Bósnia, na fase de 32 seleções.

O juiz aplicou o cartão vermelho após revisão do VAR, por entender que Balogun acertou, com as travas da chuteira, o tornozelo do zagueiro Tarik Muharemovic. Apesar da expulsão, a Fifa decidiu suspender a punição automática de um jogo, permitindo que o atacante americano atuasse na partida seguinte, contra a Bélgica, que venceu os EUA por 4 a 1.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que ele telefonou para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para fazer o pedido. Os Estados Unidos, assim, puderam contar com Balogun na partida.