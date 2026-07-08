Envolvido na polêmica decisão da Fifa (Federação Internacional de Futebol) que o liberou para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Folarin Balogun lamentou a eliminação dos coanfitriões Estados Unidos em publicação nesta terça-feira (7).

O jogador não comentou a medida que permitiu sua escalação no confronto eliminatório. Balogun foi titular na derrota por 4 a 1 para a Bélgica, apesar de ter sido expulso na partida anterior, contra a Bósnia e Herzegovina.

"Dói ter que esperar quatro anos para competir no mais alto nível que nosso esporte pode oferecer. Quero pedir desculpas aos nossos torcedores. Não fomos bons o suficiente quando mais importava e decepcionamos vocês", afirmou em publicação nas redes sociais.