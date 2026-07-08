A Promotoria de Justiça de Limeira denunciou à Justiça, nesta terça-feira (7), quatro pessoas sob acusação de envolvimento na morte da estudante Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21.

Ela foi jogada sem cordas da ponte do Esqueleto, na cidade do interior de São Paulo, em 13 de junho, em prática conhecida como rope jump.

Os instrutores Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32, Maicon Fernandes Cintra, 42, e Vitor de Freitas Gonçalves, 27, devem responder, caso a Justiça aceite a denúncia, por homicídio com dolo eventual, qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.