A suspeita de se passar por delegada da Polícia Civil do Distrito Federal foi presa na segunda-feira (6), em Goiânia (GO), investigada por estelionato. Segundo a Polícia Civil, ela aplicou golpe de R$ 600 em junho, num salão de beleza, quando fez um mega hair e não pagou.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais apreenderam celular, distintivo falso de delegado e pistola de airsoft sem a ponteira vermelha.

Ao concluir o mega hair, a mulher informou que buscaria o dinheiro em casa. Funcionários a acompanharam até o endereço, mas, ainda assim, ela não pagou. Em vez disso, intimidou os profissionais ao afirmar que era delegada em Brasília e manter uma suposta arma de fogo à mostra. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada, mas ela se recusou a atender os agentes.