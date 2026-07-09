A morte da adolescente norueguesa Nikoline, de 17 anos, passou a ser investigada pelas autoridades espanholas diante das dúvidas sobre o que aconteceu entre o momento em que ela deixou uma casa noturna e o atropelamento fatal numa rodovia na região de Málaga. A principal linha de investigação busca esclarecer como a jovem foi parar no local do acidente e identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro.

Nikoline desapareceu durante a madrugada, após sair para comemorar a vitória da Noruega sobre o Brasil na Copa do Mundo com amigos em Puerto Banús, em Marbella. Segundo o relato da amiga, ela sumiu enquanto a colega foi ao banheiro. O último sinal do celular foi registrado nas proximidades da casa noturna.

Uma hora e meia depois, a adolescente foi atropelada na rodovia A-7, em Mijas, a aproximadamente 30 quilômetros de onde havia sido vista pela última vez. Testemunhas relataram que o veículo envolvido pode ser um caminhão ou outro utilitário de grande porte. O condutor abandonou o local, e ainda não foi identificado.