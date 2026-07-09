O deputado federal Fred Linhares (Republicanos-DF) solicitou ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) o registro de uma infração em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por ter dirigido sem cinto de segurança. O pedido foi formalizado nessa quarta-feira (8), após a divulgação de um vídeo nas redes sociais.

No ofício enviado ao Detran, o parlamentar informou que conduziu sem o equipamento de segurança apenas no trecho entre sua casa e o fim da rua do condomínio em que mora. No documento, reconheceu o descumprimento da legislação e pediu a aplicação da penalidade prevista.

Fred Linhares afirmou que a iniciativa busca reforçar que as regras de trânsito devem ser cumpridas por todos, inclusive por agentes públicos.