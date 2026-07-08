A Polícia Militar matou um suspeito durante perseguição a um carro que levava um corpo dentro do porta-malas, na zona leste de São Paulo.

A corporação informou que fazia patrulhamento quando viram o veículo suspeito. Equipes do Comando Força do 37º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estavam nesta quarta-feira (8) na região do Jardim Ângela quando suspeitaram da movimentação.

O carro, no entanto, teria tentado fugir da PM. Ainda conforme relato, o automóvel acessou uma área de mata, onde os ocupantes desembarcaram e dispararam contra os agentes policiais. O número de homens armados ainda não está claro e há suspeita de que parte deles fugiu na mata.