PM persegue carro e descobre cadáver em porta-malas
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A Polícia Militar matou um suspeito durante perseguição a um carro que levava um corpo dentro do porta-malas, na zona leste de São Paulo.
A corporação informou que fazia patrulhamento quando viram o veículo suspeito. Equipes do Comando Força do 37º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estavam nesta quarta-feira (8) na região do Jardim Ângela quando suspeitaram da movimentação.
O carro, no entanto, teria tentado fugir da PM. Ainda conforme relato, o automóvel acessou uma área de mata, onde os ocupantes desembarcaram e dispararam contra os agentes policiais. O número de homens armados ainda não está claro e há suspeita de que parte deles fugiu na mata.
Um policial militar foi atingido. Ele foi acertado no colete balístico, que absorveu o impacto da bala e evitou ferimentos.
Polícia alega ter reagido e iniciado confronto. Um dos suspeitos foi encontrado morto após o tiroteio e teve a morte constatada no local. Perto dele, foi apreendido um revólver calibre .38, com munições deflagradas e intactas.
Além disso, PMs acharam ainda uma vítima amarrada e morta dentro do porta-malas do veículo. Ainda não há informações sobre a identidade do corpo, nem as circunstâncias de sua morte, que deve ser investigada.
O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.