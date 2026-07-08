O presidente Lula (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em simulação de segundo turno para as eleições de 2026, segundo pesquisa Meio Ideia divulgada nesta quarta-feira (8).

No confronto direto, Lula aparece com 45% das intenções de voto, ante 40% de Flávio. Brancos e nulos somam 10,5%, e 4,5% dizem não saber. A distância entre os dois ficou praticamente estável em relação à rodada anterior, de 28 de maio, quando o presidente tinha 46,5% e o senador marcava 41,4%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas em todo o Brasil de sexta-feira (3) até segunda (6), por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-05628/2026.