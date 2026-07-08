Uma megaoperação coordenada pela Polícia Federal cumpre 93 mandados de prisão e outros 180 de busca e apreensão em 14 estados nesta quarta-feira (8), em ações contra suspeitos de envolvimento com o crime organizado.

A ação envolve diversas investigações cujas operações foram lançadas simultaneamente, e tratam de suspeitas de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro e de outros crimes, como roubo de cargas de caminhões.

Os mandados são cumpridos por equipes dos chamados Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado), e a operação foi intitulada Força Integrada 3.