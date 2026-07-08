Polícias tentam prender 93 em operação contra tráfico e lavagem
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Uma megaoperação coordenada pela Polícia Federal cumpre 93 mandados de prisão e outros 180 de busca e apreensão em 14 estados nesta quarta-feira (8), em ações contra suspeitos de envolvimento com o crime organizado.
A ação envolve diversas investigações cujas operações foram lançadas simultaneamente, e tratam de suspeitas de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro e de outros crimes, como roubo de cargas de caminhões.
Os mandados são cumpridos por equipes dos chamados Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado), e a operação foi intitulada Força Integrada 3.
Houve megaoperações similares em março, quando foram cumpridos outros 116 mandados de prisão e 174 de busca e apreensão, e em maio, com 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão.
Participam da operação polícias civis, militares e penais, guardas municipais e Polícia Rodoviária Federal. Apesar de a atuação ser coordenada pela PF, não há hierarquia entre as instituições que trabalham nos casos.
Em Belo Horizonte, foi determinada a retirada de câmeras de segurança instaladas em vias públicas que eram usadas para monitorar a movimentação de policiais por facções.
A PF diz que a investigação na capital mineira apura suspeita de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios, controle territorial e posse ou porte ilegal de armas de fogo.
Os mandados são cumpridos no Amapá, no Acre, no Amazonas, na Bahia, no Ceará, em Goiás, no Maranhão, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Pará, na Paraíba, em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte e em São Paulo.
As duas ações em São Paulo, coordenadas pelos Ficcos de Campinas e de Santos, investigam suspeita de roubo e furtos de cargas.