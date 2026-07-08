A Polícia Federal informou que não encontrou armas durante a operação de busca e apreensão realizada nesta quarta-feira (8) na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília.

Segundo a PF, o mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tinha como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. A ação foi realizada entre 7h e 8h59 e contou com a presença de duas testemunhas.

A operação foi realizada após decisão de Moraes que determinou a entrega de todas as armas registradas em nome de Bolsonaro à Polícia Federal.