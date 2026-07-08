A Polícia Federal informou que não encontrou armas durante a operação de busca e apreensão realizada nesta quarta-feira (8) na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília.
Segundo a PF, o mandado expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tinha como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. A ação foi realizada entre 7h e 8h59 e contou com a presença de duas testemunhas.
A operação foi realizada após decisão de Moraes que determinou a entrega de todas as armas registradas em nome de Bolsonaro à Polícia Federal.
Moraes determinou a entrega de todas as armas registradas em nome de Bolsonaro à Polícia Federal. O Exército informou ter localizado e entregue seis armamentos, mas comunicou que duas armas não foram encontradas: uma pistola Glock calibre 9 mm e uma espingarda calibre 12.
Em manifestação ao STF, os advogados do ex-presidente afirmaram que a espingarda permanece sob guarda da empresa responsável pela importação, no Rio Grande do Sul, e nunca foi retirada do estabelecimento.
Com informações do Metrópoles.
*Matéria atualizada às 12h46 com resultado da busca.