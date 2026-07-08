A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (8), operação de busca e apreensão na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar, em Brasília. Segundo a defesa, o mandado foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

De acordo com o advogado João Henrique Freitas, a ação teve como objetivo localizar armas, munições, acessórios e documentos de registro. A operação durou cerca de uma hora e, segundo a defesa, nenhum material foi encontrado.

Moraes determinou a entrega de todas as armas registradas em nome de Bolsonaro à Polícia Federal. O Exército informou ter localizado e entregue seis armamentos, mas comunicou que duas armas não foram encontradas: uma pistola Glock calibre 9 mm e uma espingarda calibre 12.