O governo Lula (PT) chamou de intervenção a ida do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à audiência pública realizada pelos Estados Unidos para discutir as tarifas comerciais impostas contra o Brasil. Por lá, o pré-candidato à Presidência e principal rival do petista nas eleições deste ano acusou o presidente brasileiro de usar o tarifaço a seu favor.

"O governo brasileiro repudia a intervenção do senador Flávio Bolsonaro em audiência pública realizada, nesta terça-feira (7), pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), aberta à participação do setor privado e da sociedade civil para discutir a imposição de tarifas contra o Brasil", diz a nota do governo brasileiro.

A manifestação do governo classifica a investigação americana como injusta e critica o fato de Flávio ter citado aos EUA o escândalo do caso Master sem mencionar seu envolvimento com o dono do banco, Daniel Vorcaro.