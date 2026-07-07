Seleções europeias serão maioria nas quartas de final pela quarta edição consecutiva da Copa do Mundo.

No Mundial de 2026, seis das oito melhores equipes são do continente. Completam a lista uma seleção sul-americana e uma africana.

O cenário se repete desde a Copa de 2014, disputada no Brasil. Na Copa de 2010, na África do Sul, os sul-americanos foram maioria, com Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai nas quartas.