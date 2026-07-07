Um homem de 41 anos foi preso em flagrante no domingo (5) sob suspeita de matar a companheira estrangulada dentro da residência do casal em Cataguases, na Zona da Mata mineira.

Na segunda-feira (6), a Justiça de Minas Gerais converteu a prisão em flagrante de João Vitor Silva Coleta da Matta em preventiva (sem prazo).

Segundo a decisão judicial, após ser localizado durante buscas policiais, João Vitor afirmou espontaneamente aos agentes que havia estrangulado a companheira.