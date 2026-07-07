A vereadora Deza Guerreiro (PP), defensora da causa animal, afirmou ter recebido uma caixa de papelão com um cachorro morto em seu gabinete na Câmara Municipal de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, na manhã de segunda-feira (6). O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

A parlamentar publicou nas redes sociais um vídeo em que aparece recebendo a encomenda e abrindo a caixa. Dentro, havia o corpo do animal. Na embalagem, um papel trazia seu nome e a mensagem: "Carinho p/ proteger os animais".

Nesta terça-feira (7), Deza publicou um vídeo em frente à delegacia ao lado da pré-candidata a deputada estadual Bruna Molz (Republicanos).