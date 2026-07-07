A senadora paraguaia Celeste Amarilla, que fez ataques racistas a Mbappé, disse nesta terça (7) para o jogador francês ter "cuidado" porque até Ronaldinho Gaúcho já foi preso em território paraguaio.

"Leia minha carta. Se sabe ler, leia minha carta. Não se meta com os paraguaios. Aqui já prendemos Ronaldinho Gaúcho. Não me subestime", afirmou ela em entrevista.

Logo após a partida entre França e Paraguai, a senadora atacou a aparência e a origem camaronesa do camisa 10 francês e associou a formação de Mbappé a chimpanzés.