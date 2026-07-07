Comandada por Lionel Messi, a Argentina conseguiu uma virada sobre o Egito nesta terça-feira (7) poucas vezes vista na história do mata-mata das Copas do Mundo.

A seleção de Mohamed Salah abriu 2 a 0 sobre os argentinos, em Atlanta (EUA), aos 22 minutos do segundo tempo. Passados 12 minutos, a seleção alviceleste diminuiu, aos 34min, e empatou, aos 38min.

Cristian Romero foi o autor do primeiro gol, e Messi anotou na sequência. Nos acréscimos, Enzo Fernández selou a virada que garantiu a Argentina nas quartas de final do Mundial da Fifa.