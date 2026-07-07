Seu nome completo é Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf. Em campo, ele é apenas Zico. O jogador também veste uma camisa vermelha, mas de número 11, e defende a seleção do Egito, eliminada da Copa do Mundo após perder de virada para a Argentina nesta terça-feira (7).

O atacante já havia marcado contra a Nova Zelândia na fase de grupos deste Mundial, mas o lance mais importante da carreira aconteceu na partida das oitavas de final. Ele precisou balançar a rede duas vezes em Atlanta, nesta terça, até o árbitro francês François Letexier validar o segundo gol do Egito, aos 21 da etapa final, para abrir 2 a 0.

O primeiro, anotado aos 12, acabou anulado por falta no zagueiro Lisandro Martínez no início da jogada. Mostafa Zico recebeu cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração, repetida minutos depois após contra-ataque fulminante dos egípcios.