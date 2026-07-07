O São Paulo definiu onde mandará o confronto diante do Athletico, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder utilizar o Morumbis, o time receberá a equipe paranaense no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no dia 22 de julho, às 21h30.

A mudança ocorre porque o Morumbis estará indisponível em razão de quatro apresentações do cantor Harry Styles, programadas entre os dias 17 e 24 de julho.

Além da indisponibilidade do estádio são-paulino, outro fator pesou na escolha do local. A CBF utilizará a 19ª rodada do Brasileirão como teste para a implementação do impedimento semiautomático, tecnologia que deve passar a ser adotada oficialmente a partir da rodada seguinte, e o Cícero de Souza Marques era um dos estádios escolhidos pela entidade.