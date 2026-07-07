Neymar indicou que pode ter feito seu último jogo pela seleção brasileira após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo de 2026.

Neymar disse que 'agora acabou' ao falar sobre a seleção após a derrota por 2 a 1 para a Noruega. "Tentei, tentei... Agora acabou! Comecei aqui, terminei aqui", afirmou o camisa 10 em entrevista ainda no gramado, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos arredores de Nova York.

A eliminação veio nas oitavas de final e foi o pior desempenho do Brasil em Copas desde 1990. Neymar entrou no segundo tempo e fez o gol do Brasil em cobrança de pênalti nos acréscimos, quando a Noruega já vencia por 2 a 0.