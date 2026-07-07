Duas moradoras de um condomínio no Distrito Federal foram condenadas a indenizar os vizinhos após alimentarem gatos comunitários em áreas comuns. A ação foi julgada procedente em primeira instância e a decisão foi mantida pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

Segundo o processo, duas moradoras passaram a alimentar gatos comunitários nas áreas comuns do condomínio. Elas instalaram recipientes com ração e água e mantiveram a prática por um longo período.

Com o tempo, os demais moradores notaram aumento na quantidade de animais. Segundo os autores da ação, a presença dos gatos passou a provocar transtornos, como forte odor, urina e fezes perto das casas, miados durante o dia e à noite, danos a jardins e imóveis, além do acúmulo de sujeira.