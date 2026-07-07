A Suíça eliminou a Colômbia nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo nesta terça-feira. No BC Place, em Vancouver, no Canadá, os suíços venceram por 4 a 3 após o empate por 0 a 0 persistir durante o tempo regulamentar e a prorrogação.

Nas cobranças de pênalti, a Suíça levou a melhor. Xhaka, Amdouni, Itten e Vargas marcaram para os europeus; Akanji foi o único a errar o gol. No lado sul-americano, Quintero, Campaz e Luis Díaz acertaram. Porém, Davinson Sánchez carimbou o travessão, e Cucho Hernández parou no goleiro Kobel.

As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. A Suíça vai enfrentar a Argentina no próximo sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA). Os outros jogos da próxima fase serão: França x Marrocos, Espanha x Bélgica e Noruega x Inglaterra.

Como foi o jogo?