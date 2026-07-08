09 de julho de 2026
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INCONSCIENTE

Coveiro cai em cova de 4m e é resgatado por bombeiros

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ CBMMG
O homem sofreu um corte na cabeça, mas foi resgatado com sinais vitais estáveis.
O homem sofreu um corte na cabeça, mas foi resgatado com sinais vitais estáveis.

Um coveiro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair numa cova de quatro metros de profundidade, na tarde dessa terça-feira (7), no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte (MG).

Segundo os bombeiros, o trabalhador ficou inconsciente após a queda. Para retirá-lo do local, a equipe utilizou técnicas de rapel, imobilizou a vítima em uma prancha e o içou até a superfície.

O homem sofreu um corte na cabeça, mas foi resgatado com sinais vitais estáveis. Em seguida, recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital João XXIII.

O Grupo Zelo, responsável pelo cemitério, ainda não se manifestou sobre o caso.

Com informações da Itatiaia.

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