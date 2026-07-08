Um coveiro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair numa cova de quatro metros de profundidade, na tarde dessa terça-feira (7), no Cemitério Parque da Colina, no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte (MG).

Segundo os bombeiros, o trabalhador ficou inconsciente após a queda. Para retirá-lo do local, a equipe utilizou técnicas de rapel, imobilizou a vítima em uma prancha e o içou até a superfície.

O homem sofreu um corte na cabeça, mas foi resgatado com sinais vitais estáveis. Em seguida, recebeu atendimento da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital João XXIII.