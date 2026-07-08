Um homem de 31 anos foi preso nessa terça-feira (7), em Campo Grande (MS), após anunciar a venda de uma arma de fogo no Facebook. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, oferecia uma garrucha calibre .22 por R$ 1,5 mil.
Segundo a Polícia Militar, agentes da Força Tática identificaram a publicação e intensificaram o patrulhamento na região do Jardim Noroeste. O homem foi localizado em frente à própria casa.
Durante a abordagem, ele admitiu ser o dono da arma e também o responsável pelo perfil utilizado para anunciar a venda. Ao entrarem na imóvel, os policiais encontraram a garrucha de fabricação artesanal escondida sob a cama.
O suspeito afirmou que trabalha com compra e venda de móveis e veículos e disse ter adquirido a arma para revendê-la, mas não informou sua origem. A esposa confirmou que ele usava o perfil na internet para as negociações.
O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol). O caso foi registrado como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Com informações do Campo Grande News.