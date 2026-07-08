Um homem de 31 anos foi preso nessa terça-feira (7), em Campo Grande (MS), após anunciar a venda de uma arma de fogo no Facebook. O suspeito, que usava tornozeleira eletrônica, oferecia uma garrucha calibre .22 por R$ 1,5 mil.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Força Tática identificaram a publicação e intensificaram o patrulhamento na região do Jardim Noroeste. O homem foi localizado em frente à própria casa.

Durante a abordagem, ele admitiu ser o dono da arma e também o responsável pelo perfil utilizado para anunciar a venda. Ao entrarem na imóvel, os policiais encontraram a garrucha de fabricação artesanal escondida sob a cama.