09 de julho de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FLAGRA

Vestido de mulher, policial penal é acusado de furtar brechó

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV
O comerciante reconheceu o homem ao vê-lo novamente no local e acionou a Polícia Militar.
O comerciante reconheceu o homem ao vê-lo novamente no local e acionou a Polícia Militar.

Um policial penal aposentado, de 69 anos, foi levado à delegacia nessa terça-feira (7) ao ser acusado de furtar um short feminino num brechó de Campo Grande (MS). O comerciante reconheceu o homem ao vê-lo novamente no local e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito esteve na loja no dia anterior e saiu usando uma das peças sem pagar, o que foi registrado por câmeras de segurança.

Na nova visita ao brechó, os policiais abordaram o homem, que usava roupas femininas, e encontraram sob a saia um short preto apontado pelo comerciante como o item levado da loja.

O suspeito, identificado como policial penal inativo, negou o furto. Ele afirmou ser cliente antigo e disse que costuma experimentar as roupas antes de decidir pela compra.

A peça, avaliada em R$ 20, foi devolvida ao proprietário. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), e o aposentado foi liberado após o registro da ocorrência.

Com informações do Campo Grande News.

Comentários

Comentários