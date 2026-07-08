Um policial penal aposentado, de 69 anos, foi levado à delegacia nessa terça-feira (7) ao ser acusado de furtar um short feminino num brechó de Campo Grande (MS). O comerciante reconheceu o homem ao vê-lo novamente no local e acionou a Polícia Militar.
De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito esteve na loja no dia anterior e saiu usando uma das peças sem pagar, o que foi registrado por câmeras de segurança.
Na nova visita ao brechó, os policiais abordaram o homem, que usava roupas femininas, e encontraram sob a saia um short preto apontado pelo comerciante como o item levado da loja.
O suspeito, identificado como policial penal inativo, negou o furto. Ele afirmou ser cliente antigo e disse que costuma experimentar as roupas antes de decidir pela compra.
A peça, avaliada em R$ 20, foi devolvida ao proprietário. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), e o aposentado foi liberado após o registro da ocorrência.
Com informações do Campo Grande News.