Um policial penal aposentado, de 69 anos, foi levado à delegacia nessa terça-feira (7) ao ser acusado de furtar um short feminino num brechó de Campo Grande (MS). O comerciante reconheceu o homem ao vê-lo novamente no local e acionou a Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito esteve na loja no dia anterior e saiu usando uma das peças sem pagar, o que foi registrado por câmeras de segurança.

Na nova visita ao brechó, os policiais abordaram o homem, que usava roupas femininas, e encontraram sob a saia um short preto apontado pelo comerciante como o item levado da loja.