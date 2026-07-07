A matriz ideológica do Datafolha mostra que parte dos eleitores declarados de Lula (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL) é classificada em campos diferentes daqueles associados aos candidatos.

Entre os que diziam votar no petista no último levantamento do instituto, realizado em junho, 24% apareciam à direita ou centro-direita. Entre os que declaravam voto em Flávio, 19% ficavam à esquerda ou centro-esquerda.

A classificação ideológica não é uma autodeclaração do eleitor, é calculada pelo Datafolha a partir de respostas a perguntas sobre comportamento, valores e economia.