A parcela de brasileiros que concorda com a afirmação de que "a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade" caiu de 79% em 2022 para 72% em 2026, segundo a matriz ideológica do Datafolha. A alternativa de que a homossexualidade deve ser desencorajada foi escolhida por 20%; outros 8% não souberam responder.

Apesar da diferença em relação a 2022, a aceitação segue majoritária e acima dos primeiros patamares da série. Em 2013, 67% diziam que a homossexualidade deveria ser aceita; em 2014, eram 64%; em 2017, 74%; e, em 2022, 79%.

Entre católicos, 75% dizem que a homossexualidade deve ser aceita por toda a sociedade, enquanto 18% defendem que seja desencorajada. Entre evangélicos, os percentuais são 61% e 29%, respectivamente.