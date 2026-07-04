Nas últimas semanas, Portugal foi relativamente poupado da segunda onda de calor, a mais severa da história, que assolou a Europa. Essa sorte, disseram cientistas, já acabou. A terceira canícula do ano já se instala no continente, levando Lisboa a decretar alertas, tomar medidas e a solicitar ajuda dos vizinhos para conter incêndios florestais.

"Situação excepcional", afirmou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao justificar um pedido antecipado de suporte aéreo para Marrocos, Espanha e União Europeia. Quase 3.000 bombeiros foram mobilizados, proibições na agricultura e no manejo de florestas entraram em vigor. Com termômetros a 40°C em algumas regiões, seis pontos de queimada já eram combatidos desde sexta-feira (3).

Montenegro segue à risca o roteiro adotado pela maioria dos governantes europeus no mês passado, o junho mais quente da história no Reino Unido, na França e na Suíça. Trata-se de ação antes de qualquer tipo de discussão. Paris foi o exemplo mais eloquente. Impôs uma série de restrições na cidade, da circulação de veículos à venda de cerveja.