Uma mãe à procura de um filho desaparecido. Um terreno baldio com corpos em valas. Um deslizamento de terra com prováveis soterrados. Ações como essas precisam de apoio especializado, encontrado no Canil da GCM (Guarda Civil Metropolitana) de São Paulo.

A unidade está localizada na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. São 27 cães, e cada um tem a sua baia. Os treinos diários acontecem pela manhã. À tarde, os animais vão às ruas para auxiliar nos patrulhamentos.

Das mais variadas raças, mas principalmente pastor-alemão e pastor-belga-malinois, esses cães embarcam nas viaturas com seus condutores sem saber o destino, mas atrás do sucesso no trabalho.