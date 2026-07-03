O craque egípcio Mohamed Salah, 34, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira (3), após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo, que, se pudesse escolher um jogador para confrontar em sua 'última dança', seria o argentino Lionel Messi.

"[Escolho] Messi. Não sei se vai ser a última dança pra mim ou pra esses grandes jogadores, mas meu sentimento hoje é incrível", disse o egípcio quando perguntado contra qual craque da Copa gostaria de jogar antes do fim de sua participação no torneio.

O atacante ainda confirmou que está lesionado, jogando no sacrifício: "Hoje é um dos melhores dias da minha vida. Fazer história com o time e tentar dar o melhor mesmo jogando lesionado, porque é o que eu faço pelo meu país. Sim, estou muito orgulhoso".