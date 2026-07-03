O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) planeja lançar a candidatura ao Governo de São Paulo em Ribeirão Preto, a 313 km da capital, em um aceno ao eleitorado do interior paulista, que historicamente rejeita o PT.

Com isso, o partido fará, de forma inédita, a sua convenção estadual fora da capital paulista. A campanha prevê que o evento, obrigatório pela lei eleitoral, seja realizado no dia 25 de julho.

A data coincide com a escolhida pela pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para lançá-lo à Presidência da República, em convenção realizada em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve ter sua tentativa de reeleição oficializada no dia 1º de agosto, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.