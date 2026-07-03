Boletim divulgado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, nessa quinta-feira (2), informa que há pelo menos 2.595 mortos após os dois terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho.

Os feridos já somam mais de 12 mil pessoas, números também divulgados pela presidente.

O governo venezuelano não fala sobre a quantidade de desaparecidos, mas a Organização das Nações Unidas (ONU) informou nesta semana que a estimativa é de que há mais de 50 mil pessoas não localizadas. O número é próximo ao divulgado por um site que registra os desaparecidos na Venezuela. Segundo informações dessa página, há 54.518 desaparecidos - 16.114 foram encontrados.