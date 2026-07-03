A Fifa confirmou na noite desta sexta-feira (3) a manutenção do horário da partida entre Brasil e Noruega às 17h (de Brasília) de domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Havia a expectativa de o confronto começar uma hora mais tarde, às 18h, devido à onda de calor em Nova Jersey, onde o confronto será disputado, no MetLife Stadium.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já trabalhava com a nova programação. No entanto, teve de se reprogramar.

Além das condições climáticas nos EUA, também está em debate na Fifa a situação na Cidade do México, onde México e Inglaterra vão duelar por uma vaga nas quartas de final também neste domingo. A partida está marcada para 21h (de Brasília), 19h na capital mexicana, mas poderia ser antecipada para 12h, hora local (14h de Brasília) para evitar a possibilidade de ser realizada sob uma tempestade com trovoadas -há também uma ameaça de enchente. Por isso, a partida seria antecipada.