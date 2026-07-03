A classificação da Argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de muito sofrimento. Atual campeã mundial e apontada como uma das favoritas ao título, a seleção sul-americana precisou da prorrogação para derrotar Cabo Verde por 3 a 2, nesta sexta-feira, 3, em um dos jogos mais emocionantes do torneio até agora.

Se o resultado manteve viva a caminhada argentina, a atuação de Cabo Verde transformou a seleção africana em uma das histórias mais marcantes desta Copa. Estreante em Mundiais, a equipe encarou de igual para igual uma das maiores potências do futebol, buscou o empate em duas oportunidades e esteve a poucos minutos de levar a decisão para os pênaltis.

A Argentina saiu na frente ainda no primeiro tempo com Lionel Messi, que voltou a ser decisivo em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. O gol parecia encaminhar uma vitória tranquila, mas Cabo Verde mostrou rapidamente que não estava disposto a apenas participar do espetáculo.