A classificação da Argentina para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 veio acompanhada de muito sofrimento. Atual campeã mundial e apontada como uma das favoritas ao título, a seleção sul-americana precisou da prorrogação para derrotar Cabo Verde por 3 a 2, nesta sexta-feira, 3, em um dos jogos mais emocionantes do torneio até agora.
Se o resultado manteve viva a caminhada argentina, a atuação de Cabo Verde transformou a seleção africana em uma das histórias mais marcantes desta Copa. Estreante em Mundiais, a equipe encarou de igual para igual uma das maiores potências do futebol, buscou o empate em duas oportunidades e esteve a poucos minutos de levar a decisão para os pênaltis.
A Argentina saiu na frente ainda no primeiro tempo com Lionel Messi, que voltou a ser decisivo em uma partida eliminatória de Copa do Mundo. O gol parecia encaminhar uma vitória tranquila, mas Cabo Verde mostrou rapidamente que não estava disposto a apenas participar do espetáculo.
Na segunda etapa, os africanos aumentaram a pressão e encontraram o empate com Deroy Duarte, premiando uma atuação marcada pela coragem e pela disposição de atacar mesmo diante de um adversário muito mais tradicional.
O empate levou o confronto para a prorrogação. Logo no início do tempo extra, Lisandro Martínez recolocou a Argentina em vantagem e deu a impressão de que a classificação finalmente estava definida.
Mais uma vez, porém, Cabo Verde respondeu.
Sidny Lopes Cabral marcou um golaço e deixou tudo igual novamente, fazendo explodir a festa da torcida africana presente ao estádio e aumentando a tensão entre os argentinos. A essa altura, a possibilidade de uma das maiores zebras da história recente das Copas já parecia real.
Quando os pênaltis se aproximavam, a Argentina encontrou forças para evitar o desastre. Após cobrança de escanteio de Messi, Cristiano Romero tocou de cabeça. A bola ainda desviou em Diney Borges, que marcou contra o último e decisivo gol do jogo. Os sul-americanos chegaram ao terceiro gol e garantiram a vitória por 3 a 2, encerrando a campanha cabo-verdiana.
A eliminação não diminui o tamanho da façanha. Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, Cabo Verde avançou ao mata-mata, enfrentou a atual campeã mundial sem abrir mão de atacar e obrigou uma das seleções mais fortes do planeta a lutar durante 120 minutos pela classificação.
Para a Argentina, a vaga foi comemorada. Mas o jogo deixou um alerta importante. A equipe segue viva na defesa do título, porém encontrou mais dificuldades do que imaginava diante de uma seleção que disputava a primeira Copa de sua história.
No fim, a campeã avançou. Mas uma das grandes vencedoras da noite foi Cabo Verde, que deixou o torneio derrotada no placar, mas valorizada pela atuação que protagonizou diante dos argentinos.