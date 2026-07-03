O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (3) que as pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com facções criminosas já eram alvo de investigações no Brasil. Em entrevista ao g1, ele também disse que a atuação do governo norte-americano gera preocupação por representar possível interferência no país.

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Segundo o ministro, investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Receita Federal já estavam em andamento antes das sanções anunciadas pelos EUA. Nesta sexta, a PF deflagrou operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.