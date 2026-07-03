O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (3) que as pessoas e empresas sancionadas pelos Estados Unidos por suposta ligação com facções criminosas já eram alvo de investigações no Brasil. Em entrevista ao g1, ele também disse que a atuação do governo norte-americano gera preocupação por representar possível interferência no país.
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Segundo o ministro, investigações conduzidas pela Polícia Federal e pela Receita Federal já estavam em andamento antes das sanções anunciadas pelos EUA. Nesta sexta, a PF deflagrou operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas.
Entre os alvos da investigação estão Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa durante a operação, e o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que é procurado pela PF e também foi sancionado pelos Estados Unidos.
Durigan afirmou que organizações criminosas causam "terror social" no Brasil, mas que o governo questiona os objetivos da atuação norte-americana. Para ele, o ponto de preocupação é a possibilidade de interferência dos EUA em assuntos internos do país.
O ministro acrescentou que o Brasil está disposto a compartilhar informações sobre suspeitos de envolvimento com facções, desde que haja cooperação por parte das autoridades norte-americanas.
Com informações do g1.