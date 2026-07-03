Um motociclista de 47 anos morreu na manhã desta sexta-feira (3) ao perder o controle da moto e cair numa poça de água na BR-463, em Ponta Porã (MS). A suspeita inicial é de que a forte neblina tenha contribuído para o acidente.
A vítima foi identificada como Raimundo Gimenes, gari da prefeitura. Ele seguia em direção ao distrito de Sanga Puitã.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não foram encontrados indícios de colisão. A equipe informou que a visibilidade no momento do atendimento era inferior a 10 metros.
Após sair da pista, a motocicleta atingiu o meio-fio e Raimundo foi arremessado para dentro da poça de água. Ele ficou inconsciente e a hipótese inicial é de que tenha morrido por afogamento.
Peritos da Polícia Científica e equipes da Polícia Civil fizeram os procedimentos no local. As circunstâncias do acidente são investigadas.
Com informações do Campo Grande News.