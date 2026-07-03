Dois homens suspeitos de aplicar o golpe do falso Pix num açougue de Goiânia (GO) receberam um saco com ossos, pelancas e pedras no lugar da picanha que pediram. Um deles foi preso pela Polícia Militar.
Segundo a proprietária da rede de açougues, os suspeitos enviaram comprovante falso do Pix de R$ 913 para comprar picanha e filé mignon. Ao perceber que o pagamento não havia sido compensado, o estabelecimento substituiu a encomenda antes da retirada pelo motoboy.
A empresária informou que a dupla já havia aplicado o mesmo golpe outras cinco vezes em unidades da rede em Goiânia e Trindade, sempre com valores menores.
Após a denúncia, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos no local da entrega. Ele foi preso por fraude eletrônica, e os policiais apreenderam carne, celular e notebook. A Polícia Civil investiga o caso.
Com informações do Metrópoles.