03 de julho de 2026
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GOLPE NOS GOLPISTAS

Dupla 'paga' por picanha com Pix falso e recebe ossos e pelanca

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Flavia Teles
Suspeitos enviaram comprovante falso do Pix de R$ 913 para comprar picanha e filé mignon.
Suspeitos enviaram comprovante falso do Pix de R$ 913 para comprar picanha e filé mignon.

Dois homens suspeitos de aplicar o golpe do falso Pix num açougue de Goiânia (GO) receberam um saco com ossos, pelancas e pedras no lugar da picanha que pediram. Um deles foi preso pela Polícia Militar.

Segundo a proprietária da rede de açougues, os suspeitos enviaram comprovante falso do Pix de R$ 913 para comprar picanha e filé mignon. Ao perceber que o pagamento não havia sido compensado, o estabelecimento substituiu a encomenda antes da retirada pelo motoboy.

A empresária informou que a dupla já havia aplicado o mesmo golpe outras cinco vezes em unidades da rede em Goiânia e Trindade, sempre com valores menores.

Após a denúncia, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos no local da entrega. Ele foi preso por fraude eletrônica, e os policiais apreenderam carne, celular e notebook. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do Metrópoles.

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