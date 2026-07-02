02 de julho de 2026
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ADEUS

Morre aos 42 anos o cantor Neto Araújo, ex-Cavaleiros do Forró

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/@Neto Araújo/Instagram
Neto Araújo também era vocalista da banda Collo de Menina.
Neto Araújo também era vocalista da banda Collo de Menina.

O cantor Neto Araújo, vocalista da banda Collo de Menina e ex-integrante da Cavaleiros do Forró, morreu nesta quinta-feira (2), aos 42 anos, em Pendências (RN). A causa da morte não foi divulgada.

A Collo de Menina e a Cavaleiros do Forró lamentaram a perda e destacaram a trajetória do artista, que também recebeu homenagens de músicos e bandas do gênero.

A Polícia Civil informou que instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da morte. A perícia foi acionada e aguarda-se o resultado do laudo.

Com informações do g1.

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