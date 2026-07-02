02 de julho de 2026
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CLÁSSICO DOS ANOS 80

Morre o ator Hikaru Kurosaki, que eternizou Jaspion

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/IMDb
Hikaru Kurosaki morreu aos 64 anos.
Hikaru Kurosaki morreu aos 64 anos.

O ator e dublê japonês Hikaru Kurosaki, conhecido por interpretar o protagonista da série O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos. A informação foi divulgada por um amigo do artista nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Kurosaki ficou mundialmente conhecido ao dar vida ao herói da produção lançada em 1985. Embora a série tenha feito sucesso moderado no Japão, tornou-se um fenômeno no Brasil e consolidou o ator como um dos principais nomes do gênero tokusatsu.

Após deixar a carreira artística no início da década de 1990, ele se mudou para Okinawa, onde passou a atuar como instrutor de mergulho e fundou uma escola especializada na atividade.

Com informações da CNN.

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