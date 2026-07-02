A camisa verde e amarela já está separada e o coração bate a mil. Quando a Seleção Brasileira entra em campo, o país para. Aliás, quase todo o país. Se você estava planejando "dar um perdido" no chefe, desligar o computador do home office ou sumir da firma bem na hora do apito inicial, cuidado: seu próximo cartão pode ser vermelho e definitivo.
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Ao contrário do que dita o bom senso do torcedor fanático, os dias de jogos da Seleção não são feriados nacionais pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O expediente corre normalmente e o patrão não é obrigado a liberar ninguém.
Se você não quer que o seu chefe vire o "Juiz do Trabalho" da sua carreira, confira as regras do jogo corporativo para não ser eliminado do campeonato da carteira assinada.
O "Sumiço Tático" e o risco de eliminação direta
Bater o ponto e desaparecer da mesa para assistir à partida no bar da esquina configura insubordinação e desídia (o famoso desleixo com as obrigações). Se o seu sumiço causar prejuízo à empresa, ou se você já estiver pendurado com cartões amarelos (advertências anteriores), pode haver demissão por justa causa sem direito a choro ou prorrogação.
Faltar sem avisar: prejuízo para o bolso
Se a sua estratégia for simplesmente não aparecer para trabalhar, saiba que o tombo é financeiro. O patrão pode descontar o dia da falta e ainda retirar o seu Descanso Semanal Remunerado (DSR). Uma falta isolada costuma render uma advertência escrita ou suspensão. Porém, se você ignorar uma ordem direta da chefia que exigia sua presença, a justa causa entra em campo por desobediência.
O perigo da "comemoração pós-jogo"
Se a sua empresa foi bacana, colocou uma TV no refeitório ou liberou a equipe para assistir ao jogo com a condição de voltar ao trabalho logo depois, atenção redobrada. Voltar para o posto de trabalho sob efeito de álcool é falta gravíssima (Artigo 482 da CLT). A embriaguez em serviço dá direito a demissão por justa causa imediata. Deixe o brinde para o fim do expediente.
Como assistir aos jogos legalmente
Para não precisar assistir ao jogo escondido no banheiro olhando o placar pelo celular, a melhor tática é o diálogo:
- Banco de horas: Combine com a chefia de assistir ao jogo e compensar essas duas horinhas trabalhando um pouco mais nos dias seguintes.
- Acordo formal: Muitas empresas criam regras específicas de liberação interna em dias de grandes torneios.
Consulte o setor de RH ou a convenção coletiva do seu sindicato para saber as regras do seu setor. A Seleção pode até buscar o título, mas o que você quer mesmo é garantir o salário no fim do mês, certo?