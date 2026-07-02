A camisa verde e amarela já está separada e o coração bate a mil. Quando a Seleção Brasileira entra em campo, o país para. Aliás, quase todo o país. Se você estava planejando "dar um perdido" no chefe, desligar o computador do home office ou sumir da firma bem na hora do apito inicial, cuidado: seu próximo cartão pode ser vermelho e definitivo.

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Ao contrário do que dita o bom senso do torcedor fanático, os dias de jogos da Seleção não são feriados nacionais pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O expediente corre normalmente e o patrão não é obrigado a liberar ninguém.