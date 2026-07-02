A irmã da falecida influenciadora Isabel Veloso criticou publicamente a atual noiva de Lucas Borbas, viúvo da criadora de conteúdo, após internautas apontarem semelhanças entre as duas.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Priscila Kiekow afirmou que as comparações desrespeitam a memória da irmã e acusou Diulia Loregian de copiar características da influenciadora.

Segundo Priscila, a fonoaudióloga reproduz o jeito de falar e outros trejeitos de Isabel, que morreu em janeiro deste ano, para ganhar visibilidade. As declarações foram feitas após Lucas anunciar o novo noivado, o que gerou intensa repercussão entre seguidores.