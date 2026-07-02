O senador Flávio Bolsonaro voltou a ser citado na disputa judicial envolvendo o atacante Richarlison após o jogador comentar um vídeo sobre o processo e marcar o parlamentar nas redes sociais.

A repercussão começou quando uma advogada publicou vídeo explicando a disputa pela "Mansão do Richarlison", avaliada em R$ 10 milhões. Nos comentários, Richarlison afirmou que investiu aproximadamente esse valor no imóvel e declarou que ainda não recebeu o dinheiro.

Flávio Bolsonaro não integra a ação judicial, mas foi indicado como testemunha pelos advogados do atleta. Segundo informações já divulgadas sobre o caso, o senador visitou o imóvel antes do início da disputa e mantém amizade com o advogado Willer Tomaz, que obteve decisão favorável no processo.