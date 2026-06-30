CONTRATO DE NAMORO: O QUE É E POR QUE TEM GANHADO ESPAÇO ENTRE OS CASAIS

Nos últimos anos, um documento pouco conhecido passou a ganhar destaque nos cartórios brasileiros: o contrato de namoro. Apesar do nome curioso, ele tem um objetivo bastante sério: evitar dúvidas jurídicas sobre o tipo de relação que o casal mantém.

Esse crescimento não é por acaso. O movimento reflete mudanças nos relacionamentos e uma preocupação crescente com planejamento patrimonial. Em São Paulo, por exemplo, o número de contratos de namoro registrados aumentou 425% desde 2016, chegando ao maior volume da série histórica em 2025.