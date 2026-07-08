Quando a sustentabilidade deixa de ser apenas um conceito e passa a orientar decisões diárias, os resultados aparecem. O perfil sustentável do Laces and Hair Campinas tem contribuído para iniciativas como o Projeto Monique Godoy, que capacita adolescentes em situação de vulnerabilidade social para o mercado da beleza. A parceria une qualificação profissional, conscientização ambiental e formação cidadã e no último evento contou com a especial participação de Cris Dios e da jovem Valentina Zanetti, ampliam oportunidades para os participantes. Você já conhece o Laces, salão de beleza que apresenta uma proposta totalmente diferente e que fica no 1º piso do Shopping Iguatemi? Faça uma visita, você vai amar! Conheça mais: @lacescampinas