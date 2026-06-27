A Quina de São João sorteia neste domingo (28) o prêmio estimado em R$ 260 milhões. O concurso especial 7.051 será realizado às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, e, diferentemente dos concursos regulares, não acumula.

Quem acertar sozinho as cinco dezenas poderá adquirir um patrimônio capaz de mudar completamente de vida. Com R$ 260 milhões, por exemplo, é possível comprar cerca de: