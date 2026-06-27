A Quina de São João sorteia neste domingo (28) o prêmio estimado em R$ 260 milhões. O concurso especial 7.051 será realizado às 14h, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), em São Paulo, e, diferentemente dos concursos regulares, não acumula.
Quem acertar sozinho as cinco dezenas poderá adquirir um patrimônio capaz de mudar completamente de vida. Com R$ 260 milhões, por exemplo, é possível comprar cerca de:
-
520 apartamentos de R$ 500 mil;
-
260 mansões de R$ 1 milhão;
mais de 4 mil carros populares de R$ 65 mil;
cerca de 2.600 carros de luxo avaliados em R$ 100 mil;
aproximadamente 26 helicópteros de R$ 10 milhões;
um jato executivo de grande porte e ainda manter mais de R$ 100 milhões em caixa.
Se o valor fosse aplicado em investimentos conservadores com rendimento próximo de 1% ao mês, o retorno mensal ficaria em torno de R$ 2,6 milhões, antes de impostos e taxas.
As apostas simples podem ser registradas até as 22h deste sábado (27). Já os bolões podem ser feitos até as 13h de domingo. As apostas estão disponíveis nas lotéricas, pelo portal e aplicativo das Loterias Caixa e pelo Internet Banking Caixa para correntistas.
Por ser um concurso especial, caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.
No ano passado, 13 apostas dividiram o prêmio principal e cada uma recebeu R$ 19,2 milhões.