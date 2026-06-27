A recente condenação envolvendo a rede de farmácias Drogasil reacendeu um debate que já está presente na rotina de milhões de brasileiros: até que ponto somos obrigados a fornecer nossos dados pessoais para ter acesso a descontos e preços promocionais? Mais do que um caso isolado, o episódio levanta uma discussão central da era digital: o valor dos dados pessoais na economia contemporânea.

A decisão determinou o pagamento de R$ 10 milhões por prática considerada abusiva, ao condicionar preços promocionais ao fornecimento de CPF ou outros dados pessoais no momento da compra. O entendimento judicial foi de que o desconto deve ser acessível a todos os consumidores, sem exigência de cadastro prévio obrigatório.

O que está em jogo?