A recente condenação envolvendo a rede de farmácias Drogasil reacendeu um debate que já está presente na rotina de milhões de brasileiros: até que ponto somos obrigados a fornecer nossos dados pessoais para ter acesso a descontos e preços promocionais? Mais do que um caso isolado, o episódio levanta uma discussão central da era digital: o valor dos dados pessoais na economia contemporânea.
A decisão determinou o pagamento de R$ 10 milhões por prática considerada abusiva, ao condicionar preços promocionais ao fornecimento de CPF ou outros dados pessoais no momento da compra. O entendimento judicial foi de que o desconto deve ser acessível a todos os consumidores, sem exigência de cadastro prévio obrigatório.
O que está em jogo?
Em um cenário cada vez mais digitalizado, dados deixaram de ser apenas registros administrativos e passaram a representar ativos estratégicos. Informações relacionadas à saúde, hábitos de consumo e histórico de compras são consideradas dados sensíveis justamente por revelarem aspectos íntimos da vida do indivíduo. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece que dados pessoais só podem ser coletados mediante finalidades claras, necessidade e, em muitos casos, consentimento livre e informado.
O ponto sensível nesse tipo de prática é justamente o "consentimento": quando o consumidor fornece seus dados para não pagar mais caro, a liberdade de escolha fica comprometida.
Por que esse tipo de caso é tão relevante?
Casos como esse não tratam apenas de falhas operacionais ou comerciais. Eles levantam uma questão central: até que ponto o consumidor tem controle sobre os seus próprios dados? Em muitos casos, o titular não percebe que está sendo coagido a fornecer determinadas informações, por desconto.
O CPF, isoladamente, pode parecer apenas um número. Mas, quando vinculado ao histórico de compras, ele passa a compor um perfil de consumo extremamente valioso.
Esses dados podem indicar hábitos, frequência de compra, preferências de produtos e até padrões de saúde, no caso de farmácias. Isso transforma informações pessoais em ativos estratégicos para empresas, marketing e análise de comportamento.
Por isso, a discussão não se limita ao "desconto na farmácia", mas ao modelo de negócio baseado na coleta massiva de dados.
O impacto na prática para o consumidor
Para o consumidor, decisões como essa reforçam um ponto importante: dados pessoais têm valor e devem ser tratados com cautela. Isso não significa que programas de fidelidade sejam ilegais ou proibidos, mas que devem ser transparentes, opcionais e claramente explicados. O consumidor precisa saber:
- quais dados estão sendo coletados;
- por quanto tempo serão armazenados; e
- para qual finalidade serão utilizados.
Sem isso, a relação de consumo perde equilíbrio.
O que isso muda para as empresas?
A decisão funciona como um alerta para empresas de diversos setores que adotaram modelos baseados em cadastro obrigatório para descontos. O movimento indica uma tendência de maior rigor na análise de práticas comerciais que utilizam dados pessoais como "contrapartida invisível" em relações de consumo. No fundo, o ponto central não é apenas o CPF em si, mas a crescente valorização dos dados como elemento econômico e os limites desse uso.